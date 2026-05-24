«المتحدة» تحصل على حقوق النقل الحصري لحفل عمر خيرت التاريخي من «رويال ألبرت هول» بلندن |صور

حصلت المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق النقل الحصري لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي أُقيم اليوم داخل قاعة رويال ألبرت هول العريقة في العاصمة البريطانية لندن تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك تمهيدًا لبثه قريبًا عبر قنواتها المختلفة للجمهور المصري والعربي.

وأُقيم الحفل بتنظيم من شركة تذكرتي، وسط حضور تجاوز 3 آلاف متفرج من الجمهور المصري والعربي والعالمي، في أمسية موسيقية استثنائية شهدت تفاعلًا واسعًا مع أبرز المقطوعات الموسيقية التي قدّمها عمر خيرت.

ويعكس هذا الحدث الدور المتنامي الذي تقوم به شركة "تذكرتي" في دعم وتنظيم الفعاليات الفنية الكبرى، بما يعزز حضور الإبداع المصري على الساحة الدولية، ويؤكد استمرار تأثير القوة الناعمة المصرية وقدرتها على الوصول إلى مختلف شعوب العالم من خلال الفن والثقافة.