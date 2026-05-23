عمرو أديب يعلق على مناقشة المصريين مشروع المونوريل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين قرروا مناقشة جدوى مشروع المونوريل بعد الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله.

وأضاف اديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، أن مشروع المونوريل يجري تنفيذه منذ سنوات، وشهد افتتاح عدد من مراحله بالفعل، لكن بعض الأصوات بدأت تتحدث عن جدواه بعد بدء تشغيله.

وأوضح أن الأمر نفسه يتكرر إزاء مشروع الدلتا الجديدة، فبعد تنفيذ هذا المشروع الضخم بدأ الناس يتحدثون أو ينتقدون جدواه، مؤكدا أن هذه المشروعات ليست بسيطة بل تكلف المليارات وحصلت الدولة على قروض لتنفيذها.

ونوه إلى أنه لا يتوقف أمام المشروع وأهمية في حد ذاته بل في طريقة التفكير الذي تتناوله، موضحًا أن هناك إقبالًا من المواطنين على المشروع وأن هناك حالة سعادة به، ويستخدمه الوزراء وهم يتوجهون للعاصمة الجديدة لمباشرة أعمالهم.

وأفاد بأن انتقاد عقد المشروع الآن أو تكلفة صيانته يوميًّا أمر لن يفيد في شيء لأن المشروع تم تنفيذه بالفعل، وبالتالي يجب الاستفادة منه على أكمل وجه.

واعتبر أنه من غير المناسب أن يُقدم عضو مجلس النواب على تقديم سؤال برلماني عن جدوى مشروع المونوريل أو الدلتا الجديدة باعتبار أن هذه الخطوة متأخرة كثيرًا.