نقل الباعة الجائلين.. محافظ القاهرة: دراسة كيفية الاستفادة من حديقة الأزبكية ثقافيا وفنيا

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جاري دراسة كيفية الاستفادة من حديقة الأزبكية ثقافيا وفنيا.

وقال إبراهيم صابر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين أمام حديقة الازبكية ".



وتابع إبراهيم صابر :" المبنى الإداري في ميدان الأوبرا سيتم تحويله إلى فندق "، مضيفا:" نعمل حاليا على استغلال المسارح في منطقة حديقة الازبكية التراثية".



وأكمل إبراهيم صابر :" الفسطاط بها تنوع كبير وبها مطاعم وملاعب وفنادق وحديقة كبيرة كما يتم العمل على تطوير منطقة السيدة نفيسة والسيدة عائشة والقلعة ".

