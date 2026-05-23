الملكية الفكرية : نحن لا نمنح صكنا واعترافنا إلا للجهد البشري

أكد هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح مؤثرا في كل المجالات ومن بينها الملكية الفكرية.

وقال هشام عزمي في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" لا يوجد اتفاق دولي على كيفية حماية المنتجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي مقابل اتفاق جماعي على عدم حماية المخرجات المولدة آليا بشكل كلي".



وتابع هشام عزمي :" نحن لا نمنح الملكية الفكرية إلا للجهد البشري في الأعمال المختلفة وليس للذكاء الاصطناعي "

ولفت هشام عزمي :" صدور القانون الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023 بعد أول ثمرة لتطبيق الاستراتيجية المصرية الجديدة".