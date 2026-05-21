حقوق الملكية الفكرية .. ضبط 230 نسخة كتب روائية وأدبية داخل مكتبة في عابدين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ) ببيع العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها ، وبحوزته (230 نسخة من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.