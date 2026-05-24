«معبأ آليًا» على خشبة مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة

يواصل طلاب جامعة العاصمة تقديم عروضهم المسرحية المتميزة ضمن فعاليات مهرجان التمثيل المسرحي الـ49، حيث يقدم فريق مسرح كلية الفنون التطبيقية العرض المسرحي «معبأ آليًا»، في واحدة من المحطات المهمة بالمهرجان الذي يشهد حالة فنية وثقافية نشطة ومشاركة واسعة من طلاب كليات الجامعة، على مسرح مجمع الفنون والثقافة.

رؤية فنية تعتمد على الأداء المسرحي والتعبير الدرامي

ويأتي العرض المسرحي «معبأ آليًا» في إطار العروض التي تعكس تنوع التجارب المسرحية لطلاب الجامعة، حيث يقدم فريق مسرح كلية الفنون التطبيقية رؤية فنية تعتمد على الأداء المسرحي والتعبير الدرامي، في تجربة تعكس ما يمتلكه الطلاب من طاقات إبداعية وقدرة على تقديم أعمال فنية تحمل أفكارًا ورؤى معاصرة.

ويُقام مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة بمشاركة كليات الجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والفني والثقافي.

ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق. مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

كما يأتي تنظيم المهرجان بإشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونشوه علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد يحيى عبد الفتاح مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، وطارق محمد عرفان المشرف العام على نشاط علوم المسرح.

ويُشرف على فعاليات التمثيل المسرحي الأستاذة رانيا مجاهد مسؤول نشاط التمثيل المسرحي، والأستاذ شعبان إبراهيم، في إطار منظومة تنظيمية تهدف إلى خروج فعاليات المهرجان بصورة فنية تليق بتاريخ الحركة المسرحية داخل الجامعة، وتعكس حجم الاهتمام الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المسارات المهمة لدعم الإبداع وصقل مواهب الطلاب.