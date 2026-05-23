ليالي الذكر والابتهال تتواصل بمسجد الإمام الحسين في خامس أمسيات العشر المباركات

في أجواء من الروحانية ونفحات العشر المباركات، واصلت وزارة الأوقاف فعاليات إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، بالتعاون مع قناة الحياة، حيث شهدت الليلة الخامسة حضورًا جماهيريًّا واسعًا، في مشهد إيماني امتزجت فيه تلاوة القرآن الكريم بالابتهالات والكلمات الدعوية.

وأُقيمت فعاليات الليلة، وتضمنت كلمة دعوية للدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، بعنوان: «الحج لغة القلوب»، أكد خلالها أن صلاح النية أساس قبول الأعمال، وأن العشر الأُوَل من ذي الحجة فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد الصلة بالله تعالى، بينما تولى تقديم الفعاليات الدكتور مؤمن الخليجي - إمام وخطيب المسجد.

واستهلت الليلة بتلاوة عطرة للقارئ الشيخ عمر ناصر، أحد نجوم برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول، أعقبها ابتهالات دينية للشيخ أحمد مقلد، التي أضفت على الأجواء مزيدًا من الخشوع والتأثر بين الحضور.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور منتصف عبد المهيمن - مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة.

كما واصلت قناة الحياة نقل شعائر صلاة العشاء والفعاليات مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في إطار التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف لنقل الأجواء الإيمانية خلال هذه الأيام المباركة إلى المشاهدين داخل مصر وخارجها.