أبو العينين: نثمن جهود الوساطة المخلصة والدور المحوري لـ مصر وباكستان وتركيا

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين،
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: 

  • وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لا بد من استثمارها للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة
  • الحروب لا يربح فيها أحد، وأنه لا بديل عن الحلول الدبلوماسية واحترام سيادة الدول

عبّرت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، والذي يضع حدًّا لمسار تصعيدي خطير كانت له تداعياته الوخيمة على جميع دول العالم بلا استثناء وكان استمراره ينذر بسيناريو كارثي وفوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها.

وفي بيان رسمي لها اليوم، أكدت الجمعية أن هذا الاتفاق، يمثّل فرصة كبيرة لا بد من استثمارها، للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة، تجنب المنطقة والعالم مزيدًا من المعاناة وعدم الاستقرار.

وشددت الجمعية على أن هذه الحرب وما خلفته من دمار إنساني واقتصادي واسع النطاق، قد أظهرت مجددا أن الحروب لا يربح فيها أحد، وأنه لا بديل عن الحلول الدبلوماسية واحترام سيادة الدول 
وعدم التدخل في شئونها الداخلية أو اللجوء لاستخدام القوة، من أجل حفظ الأمن والسلم الدولي.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام الكامل من جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية على كافة الساحات، وضمان حرية الملاحة الدولية.

وأكدت الجمعية أنها تُثمن جهود الوساطة المخلصة والدور المحوري الذي اضطلعت به باكستان ومصر وتركيا، وقادتهم، في تقريب وجهات النظر، بما أسفر عن إحراز هذا التقدم المهم الذي طال انتظاره.

كما أشادت بالموقف المسؤول لدول الخليج العربية والأردن والعراق، التي قدّمت نموذجًا في تغليب الحكمة وضبط النفس، ومارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس دون الانزلاق إلى الانخراط المباشر في النزاع، بما أسهم في احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعته.

وباعتبارها منصة برلمانية فريدة وضرورية للحوار والتعاون في منطقة المتوسط، شددت الجمعية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنها ستظل ملتزمة بتشجيع الحوار والانخراط البناء بين جميع الأطراف المعنية، كما تبقى على استعداد للمساهمة من خلال الدبلوماسية البرلمانية في الجهود الرامية إلى الوصول لحلول سياسية عادلة ومستدامة لمعالجة جذور أزمات المنطقة بما في ذلك قضايا الانتشار النووي وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر ترفع صلواتها في عيد القيامة من أجل السلام

مؤتمر

موافقة جديدة على علاج حديث لمرضى المايلوما المتعددة في مصر

رانيا المشاط

اختيار رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"

بالصور

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها وأناقتها

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها
بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها
بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها و إناقتها

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

المزيد