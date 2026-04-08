تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة ببورسعيد

في مشهد إنساني يعكس فلسفة العمل الأهلي الحقيقي، شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي بفاعلية في قافلة “إيد واحدة” الشاملة بمحافظة بورسعيد، والتي نُفذت اليوم بحي الزهور تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاءت مشاركة المؤسسة امتدادًا لدورها المستمر في دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث دفعت بحزمة متكاملة من الخدمات ومنها آلاف الكراتين العذائية،

والخدمات الطبية من خلال عيادات متخصصة شملت الباطنة والأطفال والأنف والأذن،

كما كان للأطفال نصيب من المشاركة، من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية وكرنفال متكامل، تضمن توزيع الهدايا والألعاب، في محاولة لصناعة لحظة فرح حقيقية



وشهدت القافلة تنظيمًا دقيقًا منذ الساعات الأولى.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في هذه القافلة جاءت بتعليمات من النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ومتابعة من السيدة سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس الادارة، وتأتي ضمن رؤية أوسع تقوم على التواجد الميداني، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية، لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بشكل كريم ومنظم، وبما يعزز من مفهوم “إيد واحدة” كفكرة تتجاوز الشعار إلى واقع ملموس على الأرض.