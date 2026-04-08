الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

أبو ليمون يؤكد أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجٱ
أبو ليمون يؤكد أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجٱ
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة “إيد واحدة”، والتي أُقيمت بمدرسة الشهيد محمود سالم الابتدائية و مدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية بنات بحي الزهور،  في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم خدمات إنسانية وصحية متكاملة، وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و عدد من القيادات في القطاع الصحي و التنفيذي

وامتدت جولة المحافظ ومرافقوه لتشمل تفقد مواقع تقديم المبادرة داخل المدرستين لمتابعة انتظام العمل ميدانيًا، والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة، في ظل تنسيق كامل بين مختلف الجهات التنفيذية.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يؤكد أهمية الشراكة بين الدولة  والمجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجٱ

وشهدت الجولة تفقدًا تفصيليًا لكافة العيادات داخل القافلة، والتي شملت عيادات الأمراض المزمنة، وصحة المرأة، ومبادرات التوعية الصحية، وعيادات العظام، والأنف والأذن، وعيادات الأطفال، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة، حيث اطمأن المحافظ ومرافقوه على مستوى الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية، وانتظام عمل الفرق الطبية، كما حرص على الاستماع الى المواطنين للتعرف على آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة من خلال المبادرة

كما تابع المحافظ ورئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني و رئيس الرعاية الصحية منظومة تقديم الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، والتي يتم تنفيذها بمشاركة نحو 150 متطوعًا، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في تخفيف الأعباء المعيشية، وتحقيق مظلة حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا.

وحرص محافظ بورسعيد على التحاور المباشر مع المواطنين أثناء تلقيهم الخدمات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما تأكد من رضا المواطنين من الخدمات الصحية التي تقدمها المبارة، وفي إطار حرصه على تقديم رعاية صحية متكاملة، وجه المحافظ بحصر كافة الحالات المرضية الحرجة والصعبة التي تم رصدها خلال القافلة، مع إعداد تقارير فورية عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج المناسب لها على وجه السرعة، مع إزالة أية معوقات إجرائية قد تواجههم.

وأكد المحافظ أن القوافل الإنسانية الشاملة أصبحت أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للوصول إلى المواطنين في أماكنهم، مشددًا على ضرورة الاستمرار في التوسع بهذه المبادرات داخل محافظة بورسعيد بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويضمن وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وسرعة

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موجهًا الشكر لكافة الجهات التنفيذية والطبية والمتطوعين المشاركين، مؤكدًا أن ما تحقق من تنظيم متميز ومستوى خدمات متكامل يعكس نموذجًا مشرفًا للتعاون الوطني، ويجسد روح المسؤولية المجتمعية في أبهى صورها.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة “إيد واحدة” تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن التحالف الوطني يعمل وفق رؤية تستهدف التوسع في القوافل الشاملة وتقديم خدمات متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتلبي احتياجاته بشكل مباشر وفعال.

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تضع على رأس أولوياتها دعم المبادرات الميدانية، لافتًا إلى أن مشاركة الهيئة في القافلة تأتي من خلال فرق طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية داخل محافظة بورسعيد.

وتأتي هذه القافلة ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة “إيد واحدة” التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، حيث تستهدف تقديم تدخلات إنسانية وطبية وغذائية متزامنة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التحالف الوطني

