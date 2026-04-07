محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تسوية أرض "موقف مصر القديم"|شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تسوية أرض "موقف مصر القديم" بحي الضواحي، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات العمل على أرض الواقع. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، حيث تابع المحافظ أعمال التسوية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

محافظ بورسعيد يبحث سبل الاستغلال الأمثل للأرض لإقامة مشروعات اجتماعية وتنموية وخدمية

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الاستغلال الأمثل للأرض بعد الانتهاء من تسويتها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لخدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى دراسة عدد من المقترحات لإقامة مشروعات اجتماعية وتنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لاستغلال الموقع، بما يتماشى مع خطط التطوير الشامل التي تشهدها المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمنطقة