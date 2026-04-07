رسميا.. عماد النحاس مديرا فنيا للنادى المصري

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس ادارة النادى المصري عن تولى عماد النحاس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للتونسي نبيل الكوكي عقب تقديم الاخير اعتذار لمجلس ادارة النادى

وأكد عبد القادر وصول عماد النحاس اليوم إلى بورسعيد لتولي القيادة الفنية اليوم ولقاء لاعبي الفريق بمحافظة بورسعيد

وأضاف عبد القادر ان مجلس ادارة النادى برئاسة كامل ابوعلى اتخذ العديد من القرارات الهامة لإعادة الانضباط إلى الفريق مع القيادة الفنية الجديدة

قرارات عديدة لمجلس إدارة النادي المصري

وقال نائب رئيس المصري ان القرارات جاءت نظراً لسوء الأداء والنتائج غير المرضية، والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة، والخروج المبكر من البطولات التي كان النادي يطمح للمنافسة عليها، رغم توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم، وهو ما يُعد أمراً غير لائق بتاريخ النادي المصري ومكانته الكبيرة.

وأضاف ان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، قرر اتخاذ الإجراءات التالية:

1. خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين.

2. وقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين، على أن يتم تحديد موعد صرفها بناءً على تحسن الأداء والنتائج، ووفق تقرير الجهاز الفني

3. المتابعة الدائمة والمستمرة من مجلس الإدارة مع الجهاز الفني من خلال التقارير الدورية المنتظمة لتقييم أداء الفريق وتطوره.

4. استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فوراً، في حال ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق.