جامعة القاهرة تقرر تخفيض نسبة مساهمة الأساتذة المتفرغين في تكلفة العلاج الطبي

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة تعزيز التعاون مع المحافظة، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

نجاح احتفالية "يوم إفريقيا" تحت قبة الجامعة

واستهل المجلس أعماله، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، كما أشاد المجلس بنجاح احتفالية "يوم إفريقيا" تحت قبة الجامعة، معربًا عن خالص شكره لفخامة الرئيس واعتزازه بكلماته المضيئة عن الجامعة وما عكسته من تقدير لمكانتها ودورها التاريخي الرائد عربيًا وإفريقيًا.

كذلك أعرب المجلس عن تقديره للشكر الذى سجله مجلس الوزراء بشأن النجاح الذى حققته "قافلة النصر" التى أطلقتها الجامعة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وأشاد مجلس الجامعة بإصدار العدد الأول من مجلة الجامعة الدولية المُحكمة "روافد أفريقية" بالتزامن مع الاحتفال بيوم افريقيا.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، خلال كلمته، عن إشادته وتقديره للمبادرات والأفكار البناءة التي قدمتها مختلف كليات الجامعة للتعاون مع المحافظة في مختلف المجالات التعليمية، والمبادرات الصحية، والبيئية، بالاضافة إلى تقديم دراسة ذاتية للإدارة داخل المحليات، وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية التعامل مع ذوي الهمم، ورفع وعي المُعلمين داخل المحافظة، وبرامج محو الأمية، ونشر الثقافة والوعي الصحي بين مواطني المحافظة، والتعاون مع المستشفيات التابعة للجامعة، وإعداد خطة مُفصلة لسُبل التعامل الآمن مع الكلاب الضالة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق قطاع خدمة المجتمع بالجامعة بإعداد خطة تنفيذية متكاملة بجدول زمني محدد لوضع مبادرات وأفكار التعاون مع المحافظة موضع التنفيذ، كما وجه المكتب القانوني بإعداد إطار التعاون، بما يضمن تفعيل مجالات الشراكة وتحقيق الاستفادة المشتركة.

وفي إطار أعمال لجنة حصر المكاتب والمعامل والأماكن غير المستغلة لتعظيم كفاءة استخدام الأصول، استعرض الدكتور عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمراني والاقليمي الأسبق، تقريرًا مفصلًا أمام مجلس الجامعة عن نتائج أعمال اللجنة وما خلصت إليه من توصيات قابلة للتنفيذ، حيث وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة الاستجابة للتوصيات الواردة بتقرير اللجنة، مع عقد اجتماعات منفردة مع كل عميد كلية لمتابعة إجراءات التنفيذ، بما يحقق الاستخدام الرشيد والفعال لأصول الجامعة ويعزز كفاءة إدارتها واستدامة الاستفادة منها.

ووافق مجلس الجامعة، على تخفيض نسبة مساهمة السادة أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين في تكلفة العلاج الطبي إلى 10% بدلًا من 20%، وذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عنهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

وقدم المجلس التهنئة لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة تقديرًا لإنجازاتهم العلمية والمهنية المتميزة، وفي مقدمتهم الدكتور شريف مختار لفوزه بجائزة «الطبيب العربي»، والدكتور عمرو حسن لاختياره ضمن المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما أشاد بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والمحلية، وهنأ أسرة المعهد القومي للأورام وكلية طب قصر العيني بما تحقق من إنجازات واعتمادات أكاديمية وشهادات جودة دولية، بما يعكس ريادة جامعة القاهرة وتميزها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

كذلك وافق المجلس على إطلاق مسابقة على مستوى كليات جامعة القاهرة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحيث تقوم كل كلية بترشيح ثلاثة مشروعات (فردية أو جماعية) للتصفيات النهائية، بإجمالي جوائز قدره 100 ألف جنيه، تشمل 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة، إلى جانب 10 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، وذلك دعمًا للابتكار وتشجيعًا للأفكار والمشروعات المستدامة.

كما وافق المجلس، علي عدد من بروتوكولات التعاون من بينها بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري، وبروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العينى ووزارة الدفاع (مركز البحوث الطبية والطب التجديدي) في مجال تشجيع البحث العلمي، وبروتوكول التعاون بين كلية التخطيط الأقليمي والعمراني ووزارة التنمية المحلية (مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة) لرفع قدرات كوادر المحافظات وخريجي الكلية لدعم التنمية العمرانية المستدامة.

ووافق المجلس، على مشروع اللائحة المعدلة لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية طب قصر العيني للعام الجامعي2026-2027 للطلاب بالنظام العادي والخاص بتعديل عدد وأسماء أقسام الكلية، وتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية المحدثة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة المزمع إنشاؤها بكلية الزراعة والتى أوصت بها لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الإعلام والخاصة بالرسوب والإعادة والمعدل التراكمي، واعتماد اللائحة المالية لبرنامج الاستعاضات فى طب الأسنان بكلية طب الأسنان.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي إعتماد اللائحة الداخلية المالية والإدارية لبرنامج الماجستير المهني في الالتزام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية، وبرنامج الماجستير المهني (الأستدامة والمدن الذكية) درجة مزدوجة بين جامعة القاهرة والمدرسة المركزية بمرسيليا، وتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية المالية والإدارية لبرنامج ماجستير العلوم فى هندسة التصميمات المتكاملة في مشروعات التشييد، بكلية الهندسة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء شركة كلية الهندسة للاستشارات والأبحاث الهندسية، ليكون من بين اغراضها تسويق الخدمات الاستشارية والبحوث والإبتكارات الهندسية، وذلك بما يتوافق مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.

ووافق المجلس، على إستكمال إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومستشفيات الجامعة (مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش – العيادات التخصصية للأطفال) لتقديم الخدمات الطبية.