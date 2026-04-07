محافظ بورسعيد يناقش خطط تطوير وتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءة شبكات الري

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس عبد المنعم سفينة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي دمياط وبورسعيد، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة الري وتحسين إدارة الموارد المائية بالمحافظة.

التأكيد على التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آخر مستجدات أعمال تطهير الترع والمصارف، وخطط رفع كفاءة شبكات الري والصرف، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الموارد المائية. كما تم مناقشة عدد من المشروعات الجارية والمقترحة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الموارد المائية والري، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والتعامل الفعال مع أية تحديات قد تطرأ، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه.

من جانبه، أشاد المهندس عبد المنعم سفينة بالدعم الكبير الذي تقدمه محافظة بورسعيد لقطاع الري، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ خطط التطوير وفق أحدث الأساليب، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.