محافظ بورسعيد: تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق

شدد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أحياء المحافظة، في إطار إحكام السيطرة على الأسواق ومنظومة الدعم، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية، حملات مكبرة بعدد من المناطق، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال بمدينة بورفؤاد، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة المصدر بأحد المحال بنطاق حي العرب.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

كما تمكنت الحملات من ضبط واقعة استيلاء وتجميع كمية تقدر بنحو طن وربع من الدقيق التمويني المدعم داخل أحد المخابز بحي الزهور، في مخالفة جسيمة تمثل اعتداءً صريحًا على أموال الدعم المخصصة للمواطنين، ومحاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوقهم.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومنع تداول السلع غير الصالحة.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف ودوري بكافة الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس منظومة الدعم.

و ناشدت المحافظة المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المنتجات قبل شرائها، وعدم التعامل مع السلع مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.