الصحفيين تنظم رحلة شم النسيم إلى مدينة بورسعيد

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن تنظيم رحلة شم النسيم إلى المدينة الشبابية ببورسعيد لمدة (3 أيام 2 ليـــــلة ) للزملاء الصحفيين وأسرهم في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2026م، وتقع المدينة الشبابية على البحر مباشرة في منطقة من أجمل مناطق مدينة بورسعيد، وبها حمام سباحة أولمبي، والعديد من الملاعب والمساحات الخضراء.

سعر الشالية

لعدد أربع أفراد 1700ج

"إقامة فقط" 1250 ج

"إقامة فقط" الصحفيون والأقارب من الدرجة الأولى فقط

السفر بدون انتقالات

توفر المدينة الشبابية من خلال المطعم الخاص بها وجبات "لمَن يرغب" حسب قائمة الأسعار الخاصة بالمدينة.

جميع الشاليهات مكيفة، ويتكون كل شاليه من (4 "سراير" + ثلاجة + تليفزيون + حمام داخلي)، يبدأ الحجز من يوم السبت الموافق 4 أبريل وحتى يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026م، بمجمع الخدمات في الدور الأول.