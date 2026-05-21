الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا تعني أفريقيا لمصر ثقافيًا؟

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
أحمد عبد القوى

تمثل أفريقيا أحد أهم دوائر الحركة الاستراتيجية لمصر، ليس فقط على المستويات السياسية والاقتصادية، وإنما أيضًا من خلال البعد الثقافي الذي بات يشكل ركيزة أساسية في سياسة القاهرة تجاه القارة السمراء.

 فمع تنامي التحديات الإقليمية والمنافسة الدولية على النفوذ في أفريقيا، تتجه مصر إلى توظيف أدوات القوة الناعمة باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز حضورها وبناء علاقات مستدامة مع الشعوب الأفريقية.

وتستند هذه الرؤية إلى روابط تاريخية وحضارية ممتدة بين مصر ومحيطها الأفريقي، حيث لعبت المؤسسات التعليمية والثقافية المصرية لعقود دورًا محوريًا في دعم الكوادر الأفريقية ونقل الخبرات والمعارف، إلى جانب التأثير الذي مارسته الفنون والآداب والسينما المصرية في العديد من دول القارة.

وفي هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الثقافية كإحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها الأفريقية. 

وتجسد ذلك مؤخرًا في مشاركة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة الكاميرون بالقاهرة بالعيد الوطني الرابع والخمسين للجمهورية الكاميرونية، وهي مشاركة حملت رسائل تتجاوز الطابع البروتوكولي لتؤكد استمرار اهتمام مصر بتعميق التواصل الثقافي والإنساني مع الدول الأفريقية.

وخلال الاحتفال أكدت وزيرة الثقافة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والكاميرون، مشيرة إلى حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة وتوسيع مجالات التواصل بين الشعبين. كما شددت على أهمية الثقافة والقوة الناعمة في دعم العلاقات الأفريقية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتقارب بين الشعوب.

ولا تنفصل هذه الرسائل عن توجه مصري أوسع يستهدف استعادة الزخم الثقافي داخل أفريقيا عبر برامج التبادل الثقافي والمنح الدراسية والتدريب المهني والفعاليات الفنية المشتركة، فضلًا عن تعزيز حضور المؤسسات الثقافية المصرية في المحافل والأنشطة الأفريقية المختلفة. فالقاهرة تدرك أن بناء النفوذ المستدام لا يعتمد فقط على الاتفاقيات الرسمية، وإنما على تأسيس روابط إنسانية وثقافية طويلة الأمد.

كما أن الاهتمام المتزايد بالتعاون الثقافي مع دول مثل الكاميرون يعكس رغبة مصر في توسيع نطاق شراكاتها داخل مناطق غرب ووسط أفريقيا، التي تمثل أهمية متنامية على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى جانب دورها في دعم جهود التكامل الأفريقي وتعزيز فرص التنمية المشتركة.

ويرى متخصصون أن القوة الناعمة المصرية تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للعب دور مؤثر داخل القارة، في ظل ما تتمتع به مصر من رصيد حضاري وثقافي ومؤسسات تعليمية وفنية عريقة. ومن ثم فإن الاستثمار في الثقافة والتعليم والإبداع لا يقتصر على تعزيز الصورة الذهنية للدولة، بل يتحول إلى أداة استراتيجية تدعم المصالح الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأفريقية.

ومن هذا المنطلق، تبدو أفريقيا بالنسبة لمصر مساحة للتفاعل الحضاري والثقافي بقدر ما هي مجال للتعاون السياسي والاقتصادي. فكل فعالية ثقافية أو مشاركة دبلوماسية أو برنامج تبادل معرفي يمثل خطوة إضافية في بناء جسور الثقة وتعزيز الحضور المصري داخل القارة، بما يرسخ مكانة القاهرة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية والتكامل الأفريقي.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
