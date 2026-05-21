فن وثقافة

تعاون فني جديد يجمع تامر حسني وهيثم دبور يشعل التكهنات

تامر حسني رفقة السيناريست هيثم دبور وفريق العمل
تقى الجيزاوي

كشف السيناريست هيثم دبور عن مشروع فني جديد يجمعه بالفنان تامر حسني، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وشارك هيثم دبور صورة تجمعه بتامر حسني وفريق العمل عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام». 

وأثار المنشور حالة من الترقب بين جمهور تامر حسني، خاصة في ظل حرصه خلال الفترة الأخيرة على تقديم أعمال متنوعة بين الغناء والتمثيل.

ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في القاهرة الجديدة يوم 29 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني، طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. وجاءت أسعارها بين الفئات السعرية التالية: (900 جنيه، 1650 جنيها، 2000 جنيه، 70000 جنيه لاونج 10 أفراد). 

أعمال تامر حسني

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات. 

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

