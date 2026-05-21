ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص بمنفلوط

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة أسيوط اليوم الخميس من ضبط مخزن غير مرخص بمركز منفلوط يحتوي على 3 أطنان من اللحوم والفراخ والكبدة والأسماك واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى كميات من السلع مجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث قاد الحملة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، بمشاركة هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط طنين من كسر الأرز بدون بيانات أو فواتير، إلى جانب طن من البهارات المطحونة مجهولة المصدر داخل المخزن المخالف ببندر منفلوط.



وشارك في الحملة عبد الرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومحمد صلاح الدين قوشتي، ومحمود محمد أحمد، وعدد من مأموري الضبط القضائي بإدارة التموين، بالإضافة إلى الدكتورة إسراء عيد عبد الوهاب من هيئة سلامة الغذاء، والدكتور أحمد فتحي من الطب البيطري.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.