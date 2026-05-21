وزير العمل: السماح لموظفي القطاع الخاص بالعمل في أيام العيد مقابل أجر إضافي أو يوم بديل

أعلن حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

توحيد مواعيد الإجازات

أوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، بشأن اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية خلال المناسبات والأعياد.

ضوابط تشغيل العاملين في العيد

أشار حسن رداد إلى أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم بديل بناءً على طلب كتابي منه يُودع بملفه الخاص.

ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة نشر أحكام الإجازة بمواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على تنفيذها والالتزام بها داخل المنشآت المختلفة.