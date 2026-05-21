سعر اليورو اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر اليورو اليوم الخميس 21 مايو 2026 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمتعاملين في سوق العملات الأجنبية لحركة أسعار صرف العملة الأوروبية داخل البنوك المحلية .

وجاءت تحركات سعر اليورو بالتزامن مع تغيرات سوق الصرف العالمية وحركة التداول داخل القطاع المصرفي المصري، حيث سجلت البنوك مستويات متقاربة في أسعار الشراء والبيع مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس.

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء بين البنوك المذكورة، حيث وصل سعر الشراء إلى 61.37 جنيه، بينما سجل سعر البيع 61.70 جنيه خلال ختام التعاملات .

ويواصل بنك أبوظبي الإسلامي جذب اهتمام المتابعين لسوق العملات الأجنبية بسبب التحديثات المستمرة في أسعار الصرف التي يقدمها للعملاء على مدار اليوم، خاصة فيما يتعلق بالعملات الأوروبية والعربية الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية .

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الأول

شهد سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول تسجيل 61.36 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 61.69 جنيه، ليأتي ضمن أعلى الأسعار المطروحة داخل القطاع المصرفي المصري خلال تعاملات الخميس .

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار اليورو داخل البنوك الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من أجل المقارنة بين أسعار البيع والشراء واختيار أفضل العروض المتاحة للتعاملات المصرفية المختلفة .

سعر اليورو اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر شراء اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 61.33 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 61.67 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 .

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة التراجع النسبي للعملة الأوروبية داخل السوق المصرفية المحلية، مع تقارب ملحوظ في مستويات التسعير بين البنوك المختلفة .

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس إلى 61.30 جنيه للشراء و61.63 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها اليورو داخل البنك الأهلي المصري خلال ختام التعاملات .

ويحافظ البنك الأهلي المصري على مكانته باعتباره من أكثر البنوك التي تشهد متابعة يومية من المواطنين الراغبين في معرفة أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري .

كما يعكس استقرار الأسعار داخل بنك قناة السويس والبنك الأهلي حالة الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال تعاملات اليوم .

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي وبنك مصر

بلغ سعر شراء اليورو في المصرف العربي نحو 61.30 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 61.63 جنيه، وهي نفس المستويات التي سجلها بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس .

ويتابع العملاء أسعار العملات الأجنبية داخل بنك مصر بصورة مستمرة، خاصة مع ارتفاع معدلات البحث عن أسعار اليورو والدولار والريال السعودي داخل البنوك المصرية خلال الفترة الحالية .

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

أظهر التحديث الأخير لأسعار الصرف في بنك الإسكندرية تسجيل اليورو مستوى 61.30 جنيه للشراء و61.63 جنيه للبيع، ليستمر البنك ضمن قائمة البنوك التي سجلت أسعارًا متقاربة للعملة الأوروبية اليوم .

وتشهد البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف مع اختلافات طفيفة تعكس حركة العرض والطلب داخل كل بنك خلال ساعات التداول الرسمية .

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية

وصل سعر شراء اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى 61.30 جنيه، فيما سجل سعر البيع 61.63 جنيه، كما جاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند 61.30 جنيه للشراء و61.63 جنيه للبيع .

وتأتي هذه المستويات السعرية ضمن النطاق السعري المتقارب الذي شهدته أغلب البنوك المصرية خلال ختام التعاملات اليوم الخميس .

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي وبنك فيصل

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 61.29 جنيه للشراء و61.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك فيصل 61.29 جنيه وسجل سعر البيع 61.63 جنيه .

ويحرص عدد كبير من المتعاملين في سوق الصرف على متابعة التحديثات المستمرة لأسعار العملات الأجنبية داخل البنوك الخاصة والإسلامية، خاصة مع تزايد حركة السفر والتحويلات الخارجية .

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي وبنك بيت التمويل الكويتي

استقر سعر شراء اليورو في البنك المصري الخليجي عند 61.29 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 61.64 جنيه خلال تعاملات اليوم، في حين سجل بنك بيت التمويل الكويتي سعر شراء بلغ 61.28 جنيه ووصل سعر البيع إلى 61.61 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة التراجع التي شهدها اليورو أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات الخميس، مع استقرار نسبي في حركة التداول داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.