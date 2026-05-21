هند الضاوي: أمريكا تستعد لحرب كبيرة في الشرق الأوسط قد تمتد لشهور

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الولايات المتحدة تستعد لخوض حرب كبيرة في الشرق الأوسط قد تمتد لعدة أشهر، وليس لفترة قصيرة كما يروج البعض، مؤكدة أن المؤشرات العسكرية على الأرض تعكس تصعيدًا واسع النطاق.

امتلاء القواعد العسكرية الأمريكية

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه بالنظر إلى المشهد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يتضح وجود استعدادات أمريكية مكثفة، تمثلت في زيادة التسليح داخل المنطقة وامتلاء القواعد العسكرية الأمريكية، إلى جانب تدفق كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية.

استعداد واشنطن لحرب واسعة

وأضافت هند الضاوي أن هذه التحركات تعكس استعداد واشنطن لحرب واسعة قد تستمر شهورًا طويلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشهد الإيراني، وفقًا لما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية، يؤكد أن طهران تمكنت من تعويض جزء كبير مما فقدته من أسلحتها.

إعادة تصنيع الطائرات

وأشارت هند الضاوي إلى أن إيران قد تتمكن خلال فترة قصيرة من استعادة قدراتها العسكرية السابقة، بما في ذلك إعادة تصنيع الطائرات المسيّرة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري ويجعل احتمالات استمرار الصراع لفترة طويلة أمرًا واردًا بقوة، وأكدت أن المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة، في ظل استعدادات عسكرية غير مسبوقة تنذر بحرب ممتدة في الشرق الأوسط.