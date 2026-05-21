هند الضاوي: إيران تحسم موقفها وتتجه لمواجهة شاملة مع أمريكا

قالت الإعلامية هند الضاوي إن إيران حسمت موقفها الاستراتيجي، واعتبرت أن مستقبلها ومكانتها الإقليمية باتا مرهونين بمواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في معادلة وصفتها بـ"إما تكون أو لا تكون"، مؤكدة أن المنطقة وصلت إلى وضع بالغ الصعوبة، خاصة في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تصدع في الاقتصاد العالمي وأزمة حادة في المخزون الاستراتيجي لعدد كبير من دول العالم، الأمر الذي ينذر بتداعيات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق.

قرارات سريعة وتحركات مباشرة

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتمتع بما وصفته بـ«طول البال السياسي»، إذ يمنح مهلة زمنية محدودة، لكنه في النهاية يميل إلى اتخاذ قرارات سريعة وتحركات مباشرة، ما يرفع منسوب التوتر بشأن الحرب الأمريكية على إيران.

إخراج اليورانيوم من إيران

وأضافت هند الضاوي أن طهران لم تعد تستجيب للضغوط الأمريكية، وأن النظام الحاكم حسم قناعته بعدم القدرة على الحفاظ على نفوذه في الشرق الأوسط مستقبلًا دون خوض مواجهة شاملة مع واشنطن، وأشارت إلى تأكيد المرشد الإيراني رفض بلاده التفاوض بشأن إخراج اليورانيوم من إيران، وهو ما يعكس تمسك القيادة الإيرانية بخياراتها الاستراتيجية، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة.