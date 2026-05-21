هند الضاوي: ترامب يشوش المشهد ومفاوضات إيران وأمريكا في مرحلة حرجة

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن المفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية يمكن وصفها بـ«حافة الهاوية»، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب اليومية تتركز في معظمها على الوضع داخل إيران.

وأوضحت هند الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الطريقة التي يتحدث بها ترامب غير تقليدية ولا تتسم بالطابع السياسي أو الدبلوماسي المعتاد لدى الإدارات الأمريكية السابقة، لافتة إلى أنه يتعامل مع التصريحات بعقلية التاجر أو رجل الأعمال، حيث يتعمد إطلاق مواقف متناقضة خلال فترات زمنية قصيرة.

وأضافت هند الضاوي أن هذه التصريحات تحمل رسائل سياسية مقصودة، وفي الوقت نفسه تهدف إلى إحداث حالة من التشويش حول الخطوات المقبلة التي قد يقدم عليها، مؤكدة أن هذا الأسلوب يخلق ارتباكًا في قراءة المشهد السياسي.

وأشارت هند الضاوي إلى أنه رغم محاولات الوساطة وتقريب وجهات النظر التي تقوم بها عدة دول بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المشهد الإعلامي والسياسي لا يزال مختلفًا حتى الآن عن الواقع الميداني، ما يزيد من تعقيد الموقف ويجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة.