مصطفى بكري: هنعدي لقدام رغم الهجوم.. وما يحدث في مصر أشبه بالمعجزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية ستواصل طريقها نحو التقدم رغم ما تواجهه من حملات انتقاد وشائعات، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله يستهدف التشكيك في الإنجازات الجارية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك محاولات لنشر الأكاذيب حول الأوضاع في البلاد، إلا أن الواقع سيكشف حقيقة ما يجري من إنجازات.

مشروعات وتنمية

وأضاف أن مصر “ستعدي لقدام” رغم التحديات، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض الواقع من مشروعات وتنمية قد يُنظر إليه مستقبلًا باعتباره “أشبه بالمعجزة”، في ظل استمرار العمل في عدد من القطاعات الحيوية.