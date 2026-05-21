افتتاح معهد الخلفاء الراشدين الإعدادي الثانوي النموذجي بنين بمدينة دمياط الجديدة



افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، معهد الخلفاء الراشدين الاعدادى الثانوى النموذجي بنين للغات بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المنشآت التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والنائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب و الدكتور أحمد الشرقاوى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية..

وتفقد المحافظ المعهد ما يضمه من فصول وتجهيزات للطلاب وذوى الهمم ، مشيدًا بالمستوى الإنشائى والتجهيزات التى تساهم فى توفير بيئة تعليمية تدعم العملية التعليمية.

ووجه "محافظ دمياط" التحية إلى الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وأكد أن قطاع التعليم الأزهرى يحظى باهتمام بالغ وذلك جنبًا إلى جنب مع التعليم العام، باعتباره أحد الركائز المهمة فى بناء الوعى وترسيخ القيم، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى إقامة الصروح التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الافتتاح أشاد " الدكتور حسام الدين فوزى " بالالقاء المتميز للطالب تيم الشوه معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق.