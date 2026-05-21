الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة دمياط تطلق حملة «اطمن على نظرك» بكلية الطب.. صور

زينب الزغبي

افتتح  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الطبية «اطمن على نظرك»، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بمعمل المهارات الإكلينيكية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الصحي بين منسوبيها، وتزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصر النظر، الذي يُقام خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مايو من كل عام.

جاءت الحملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وحضور الأستاذ الدكتور باسم سلامة الديك، عميد كلية الطب، وتنسيق الأستاذة الدكتورة نصرة نعيم أيوب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب حضور الأستاذ الدكتور أحمد الشيخة - عميد كلية الزراعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وأمين الكلية.

وتفقد رئيس الجامعة فعاليات الحملة، واطلع على الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الجامعة، والتي شملت توقيع الكشف الطبي، والفحص المبكر لأمراض العيون، وتقديم الإرشادات الطبية والتوعوية الخاصة بالحفاظ على صحة العين والوقاية من مشكلات الإبصار، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تضطلع به كلية الطب.

قام بتنفيذ الحملة قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، بمشاركة الجمعية العلمية لطلاب طب جامعة دمياط، وبالتعاون مع الدكتور حسام الصعيدي، مدير مستشفى الرمد بمحافظة دمياط، الذي شارك في توقيع الكشف الطبي على منسوبي الجامعة، إلى جانب تقديم نصائح توعوية عن كيفية المحافظة على صحة العين.

كما شارك في تنفيذ الحملة فريق من أطباء العيون بكلية الطب، ضم الدكتور أحمد صالح، المعيد بقسم طب وجراحة العيون، والدكتورة وفاء طارق، المدرس المساعد بالقسم، حيث قدم الفريق خدمات الفحص والاستشارات الطبية للمشاركين بالحملة.

وأشار  الدكتور باسم سلامة الديك إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات والمبادرات الطبية والتوعوية التي تحرص كلية الطب على تنفيذها بصورة مستمرة، انطلاقًا من دورها المجتمعي والإنساني في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الصحية والتوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة الصحية داخل المجتمع الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على الحملة وما تضمنته من خدمات طبية وتوعوية متميزة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمع الجامعي.

