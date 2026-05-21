قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفشي فيروس إيبولا بالكونغو يهدد بعثة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا لليد
فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي
أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك
رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم
حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري
البنك المركزي يشرح الأسباب العالمية لتثبيت سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات
طقس العيد مفاجأة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة
أبو العينين: العلاقات المصرية الليبية تمتد عبر التاريخ وترتكز على روابط قوية
بعثة إيران تتقدم بطلبات تأشيرات أمريكا وكندا استعدادا لمونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول عرض سينمائي لوثائقي الرابر مروان موسى بين «زاوية» والإسماعيلية

مروان موسى
مروان موسى

تقدم سينما "زاوية" في القاهرة، يومي 24 و25 من مايو 2026، العرض الأول لـ"وثائقي"، الأغنية الجديدة لمروان موسى بالتعاون مع الموزع أحمد جلبا. وفي الوقت ذاته، يعرض العمل في الشوارع المفتوحة للإسماعيلية، بين أبناء المدينة التي ولد فيها ومنها.

ما يجري هنا يتجاوز مفهوم "إطلاق أغنية" بمسافة كبيرة، فعلى مدار تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، لم تقدم أغنية بهذه الطريقة: عرض أول في صالة سينما، بجمهور حاضر، بالتوازي مع عرض شعبي مفتوح في مدينة أخرى، في اللحظة نفسها!

قصة “وثائقي”

ظلت موجة أغاني الراب والتراب بتنويعاتها الموسيقية متربعة على قمة الأكثر استماعا والأوسع شهرة بين الشباب طوال السنوات العشر الماضية، حتى إن تترات المسلسلات وأغاني الأفلام لم تكن تخلو منها. لكن بعد الوصول إلى القمة — كعادة كل شيء — بدأت تلك الموجة في التراجع، وأصبح فنانو الراب القادرون على إنتاج الجديد قلة لا تتجاوز أصابع اليد.

ووسط هذا التراجع، ظل مروان موسى صامدا، ليجيب عن السؤال: “ماذا يتبقى بعد أن يخفت الضجيج؟”

ينتج فنا مختلفا، ويجرب المزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، فيدهش جمهوره في كل مرة بإنتاج جديد: مرة بمزيج بين موسيقى المهرجانات والراب، ومرة بين الشرقي والراب، حتى إنه استعان بآلات تراثية مصرية في ألحانه، ساعيا إلى تحقيق حلمه في أن تصبح مصر "مصدرة" لهذا الفن لا "مستوردة". وصولا إلى جديد اليوم: "وثائقي".

"وثائقي" ليس إنتاجا موسيقيا فحسب، بل شيء يصعب تصنيفه في خانة واحدة؛ محتوى بصري وموسيقي يقدم لأول مرة على شاشات السينما وفي عروض حية في الشوارع، ليرى الجمهور كيف تصنع الأغنية، وكيف يمكن لمدينة صغيرة هادئة كالإسماعيلية أن تكون مصدرا ملهما لكاتب ومغن وصانع موسيقى كمروان موسى وأحمد جلبا. إذ قضى الثنائي أياما في التجول وممارسة تفاصيل حياة أهل المدينة: لعب الكورة في الشوارع، وأكل السمك عند البحيرة، وانتظار الأغنية.

- في "وثائقي".. الإسماعيلية إجابة السؤال: ماذا في الغرفة 313؟

اختيار تقديم الأغنية-الفيلم، أو "وثائقي"، ليس مفاجئا لمن يعرف مسيرة مروان موسى؛ فهو قبل أن يكون مغنيا، درس السينما والإخراج في إيطاليا لأربع سنوات.. الكادر والضوء والحكاية المرئية كانت لغته الأولى، وظلت حاضرة في كل ما أنتجه لاحقا.

وصف جمهور الراب كليب أغنيته "تيسلا"، من إخراج "علي علي"، بأنه نقلة بصرية لم تر من قبل في المشهد المحلي؛ إذ يتبنى مروان منهجا لا يضيف فيه الصورة إلى الأغنية، بل يبني العملين معا من داخل رؤية واحدة.

ويبلغ هذا المنهج ذروته في "وثائقي"، الذي يصطحبك في جزئه الأول إلى غرفة 313: مبنى ضخم يشبه الهنجر، حيطان عالية وإضاءة خافتة وأشباح وعفاريت من الماضي. وفي جزئه الأخير ينفتح على شارع مفتوح وشباب المنطقة وإيقاع يملأ الهواء. المخرج والمغني هنا شخص واحد، والنتيجة عمل لا تستطيع أن تفصل فيه ما تسمعه عما تراه.

- عبد الوهاب وعمر خورشيد ليسا ضيفين.. بل أصحاب بيت!

على الصعيد الموسيقي، يغامر مروان موسى بجرأة، فيستحضر موسيقى عبد الوهاب وعزف عمر خورشيد وفرقته بموسيقاهم الأصلية، في كامل فخامتها وسلطنتها، ليضع أمامها كلمات راب شديدة العصرية والجرأة.

والنتيجة: لحظة يقف فيها تراث الموسيقى الشرقية جنبا إلى جنب مع راب مصري صرف، دون أن يشعر المستمع بأي توتر بين الاثنين، بل بأنهما كانا يبحثان عن بعضهما منذ زمن طويل. وهذا ما يود مروان موسى إثباته بشكل عملي: أن الصوت المصري الأصيل قادر على احتواء كل هذا التاريخ وإعادة تقديمه بلغة الحاضر.

مروان موسى أغاني مروان موسى أعمال مروان موسى سينما زاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة ووزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة و محافظ القاهرة يفتتحان أولى فعاليات مبادرة " شارع الفن "

صورة تعبيرية

الحسين و عمرو بن العاص أبرزها.. 410 ساحات تستعد لاستقبال المصلين بصلاة عيد الأضحى في القاهرة

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص بمنفلوط

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص بمنفلوط

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد