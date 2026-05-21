أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً غنائيًا في القاهرة ضمن جولته العالمية «رومانزا»

أعلن المغني العالمي أندريا بوتشيلي عن إحياء حفل غنائي جديد في القاهرة يوم 26 مايو المقبل، ضمن جولته العالمية «رومانزا»، احتفالًا بمرور 30 عامًا على انطلاقها.



وشارك بوتشيلي جمهوره بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلّق قائلاً: «يسعدني جدًا الإعلان عن إقامة جولة رومانزا في القاهرة يوم 26 مايو احتفالًا بمرور 30 عامًا.. التذاكر متاحة الآن».

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أن أندريا بوتشيلي يُعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء الأوبرالي والموسيقى الكلاسيكية في العالم، ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول.

حفلات أندريا بوتشيلي فى مصر

وفى 2019 ، احيي المطرب الأوبرالي أندريا بوتشيلي حفله بمصر بالتحديد في مدينة «مدينتي» بالتجمع الخامس، بحضور جماهيري كبير، ملأ أرجاء المسرح.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والسياسة والمجتمع، من أبرزهم: ليلى علوي، أنس الفقي، فاروق حسني، حسام هلال، نيني الزغبي، دكتور حازم ياسين، وآخرون.

أندريا بوتشيلي، قاده القدر إلى فقدان بصره في سنِ مبكر، بعد ولادة شهدت تدهور حرج في عينيه، ومع ذلك صعد فوق كل هذه التحديات، وقاده طموحه تجاه شغفه بالموسيقى والغناء، ليصبح واحدًا من أعظم مغني الأوبرا في العالم.