مصطفى بكري: الدلتا الجديدة معجزة زراعية وسلة غذاء للمصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل “معجزة” تحققت بالعرق والصبر والإصرار، مشيرًا إلى أن المشروع يمتد على مساحات شاسعة وأصبح واحدًا من أهم المشروعات الزراعية في مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدلتا الجديدة تحولت إلى سلة غذاء قادرة على إطعام ملايين المصريين، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التنمية الزراعية.

معركة الأمن الغذائي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدوية قدمت رسالة للعالم كله بان مصر قادرة على خوض معركة من أهم معارك العصر الحديث وهي معركة الأمن الغذائي والمياه، خاصة بعد إفتتاح الرئيس السيسي لمشروع الدلتا الجديدة.