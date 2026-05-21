إعادة تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية بمطار الكويت الدولي في بداية يونيو

أعلنت السلطات الكويتية يوم الخميس إعادة التشغيل التدريجي لشركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من يونيو.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح، أن التشغيل يأتي بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في المطار.

ووجه الصباح جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللا محدود لقطاع الطيران المدني ودعم رؤية (الهيئة) في تحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في دولة الكويت.

وفي بيان له أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى مطار الكويت الدولي لتفقد سير الأعمال في مبنى الركاب (تي 1) للاطلاع على آخر الأعمال المنجزة في المبنى برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح ومسؤولي (الطيران المدني).