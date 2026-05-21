ترامب يعتزم تخفيف قواعد استخدام مواد التبريد في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف قاعدة فيدرالية تلزم متاجر البقالة وشركات تكييف الهواء بتقليل الغازات الدفيئة المستخدمة في معدات التبريد، في خطوة يقول مسؤولون إنها تهدف إلى خفض تكاليف البقالة.

وقال رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، إن القاعدة التي أقرتها إدارة بايدن تفرض قيودا مكلفة تحد من نوع مبردات المياه التي يمكن للشركات والعائلات الأمريكية استخدامها، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال زيلدين- في بيان صدر قبل فعالية في البيت الأبيض، اليوم /الخميس/، حيث من المقرر أن يعلن دونالد ترامب عن التغييرات- إن القاعدة الجديدة "ستسمح للشركات باختيار أنظمة التبريد التي تناسبها بشكل أفضل، مما يوفر عليها مليارات الدولارات. وسيشعر الشعب الأمريكي بذلك مباشرة من خلال انخفاض أسعار البقالة".

ومع تصاعد مخاوف الناخبين بشأن تكلفة المعيشة قبل الانتخابات الحاسمة في نوفمبر، تحاول الإدارة الجمهورية معالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف. وليس من الواضح كم أو مدى سرعة تخفيف قاعدة مبردات المياه في خفض أسعار البقالة.

وقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% سنويًا في أبريل، وسط قفزات في الأسعار نجمت عن حرب إيران والتعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويفوق التضخم الآن مكاسب الأجور حيث أبقت الحرب أسعار النفط والبنزين مرتفعة.

ويمثل إجراء الإدارة بشأن مبردات المياه تراجعا بعد أن وقع ترامب قانونا في ولايته الأولى يهدف إلى تقليل الملوثات الضارة المسببة للاحتباس الحراري، والتي تنبعث من الثلاجات ومكيفات الهواء. وقد أدى هذا الإجراء المدعوم من الحزبين إلى وضع المدافعين عن البيئة ومجموعات الأعمال الكبرى في وفاق نادر بشأن قضية تغير المناخ المثيرة للجدل ونال ثناءً واسعًا عبر الطيف السياسي.

ويسلط إجراء وكالة حماية البيئة الضوء على توجه إدارة ترامب الثانية لإلغاء اللوائح التي ينظر إليها على أنها صديقة للمناخ. وتأتي هذه الخطة ضمن سلسلة من التغييرات البيئية الشاملة التي قال زيلدين إنها ستضع "خنجرا في قلب ديانة تغير المناخ".