«الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا».. عدد خاص من جريدة روزاليوسف عن الدلتا الجديدة

احتفت جريدة روزاليوسف في عدد خاص اليوم الخميس، بمشروع الدلتا الجديدة بملف خاص افتتحه الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد بمقال تحت عنوان «الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا»، «معجزة تنموية تقهر التحديات وترسم خريطة جديدة لمصر»، متضمنًا بالأرقام والإحصاءات الموثقة تطورات الرقعة الزراعية في مصر تاريخيًا، وما طرأ على الزيادة السكانية من تحولات، وأثر ذلك على جودة الحياة والأمن الغذائي المصري.



وأكد عبدالمجيد أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة، رسم خريطة تنموية جديدة، تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة من 7.8% المساحة المعمورة على مدى التاريخ من أجمالي ما مساحة مصر التي تجاوزت مليون كم2، إلى 15%.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الدلتا الجديدة، الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله وتوفيقه وجهود شعب مصر.

وأشار عبدالمجيد في مقاله الذي افتتح به الملف، إلى حجم العجز في الكهرباء ما قبل 2014 بالأرقام وكيف تحول إلى فائض يحقق متطلبات التنمية، بما يخدم متطلبات الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية، وكذلك شبكات الطرق، ومحطات تدوير مياه الري لإعادة استخدامها في الأراضي المستصلحة.

ويشتمل الملف على أرقام غير مسبوقة حيث بلغت مساحة الدلتا الجديدة 2,2 مليون فدان، مليون منها يستهدف إعداده للزراعة، و1.2 مليون فدان للمشروعات الصناعية التي تستهدف خلق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني، والأسواق الحرة.

ويشير الملف إلى إنجاز السير بالمياه المعاد تدويرها عكس اتجاه الجاذبية من أسفل إلى أعلى عبر 19 محطة رفع بطاقة 17.5 مليون متر مكعب يوميًا، تمر عبر 9.1 ألف كم مواسير ومجارٍ مائية مبطنة.

وتبلغ تكلفة الدلتا الجديدة، قرابة 800 مليار جنيه، بمتوسط بنية تحتية واستصلاح من 350 ألفا إلى 400 ألف جنيه للفدان.

ويطرح جهاز مستقبل مصر الأرض المستصلحة للشركات الخاصة بعقود استثمار وفق استراتيجية تخدم المصلحة الوطنية ومستهدفات الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من القدرة الإنتاجية للوحدة.

ويتضمن العدد آراء القوى السياسية والحزبية والخبراء، الذين أكدوا أن المشروع حصن مصري غذائي وملحمة حولت أزمة المياة إلى قوة إنتاجية ،وداخل العدد انفوجرافيك بالأرقام حول الدلتا الجديدة من الكهرباء إلى المياه والقدرة الإنتاجية وفرص العمل والفرص الاستثمارية.

وداخل العدد المميز ملف خاص حول الحج والأضحية يتناولها من زوايا خاصة جدية ويجيب عن تساؤلات فقهية: هل حج النافلة أحق أم علاج مريض، أو تجهيز عروس يتيمة أو الإنفاق على رحلة حج فريضة لغير قادر؟

ويتناول الأضحية من زاوية دورها في التكافل المجتمعي، وإنعاش اقتصاد الإنتاج الحيواني من المزارع البسيط إلى المزارع الكبيرة.

وفي العدد مقال لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، عن الأسرة وتماسكها ودورها في صلاح المجتمع.