الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء: "الدلتا الجديدة" مشروع عملاق متكامل نفتخر به جميعاً

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم  بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، تقديم التهنئة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية مثل هذه الأيام المباركة، ونحن جميعا ننعم بمزيد من الاستقرار، والتقدم، والرخاء.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من جانب مختلف الأجهزة والجهات الخدمية على مستوى المحافظات، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، ورفع جاهزية المرافق الحيوية، للتعامل مع أي طارئ، هذا إلى جانب الاستمرار في اتاحة وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لمختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، فضلا عن استعداد وتهيئة مختلف الشواطئ والمتنزهات والمناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبزر الأنشطة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى شهد هذا الأسبوع العديد منها على المستويين المحلي والدولي، لافتا في هذا السياق إلى افتتاحه لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، هذا المشروع التنموي الضخم، الذي تم انجازه في وقت قياسي، وساهم في تنفيذه مختلف وزارات وجهات الدولة المعنية، وصولا لهدف إقامة مشروع تنموي متكامل يسهم في إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر، ودعم الأمن الغذائي.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق المتكامل نفتخر به جميعاً كمصريين، منوها إلى حجم ما شهده مشروع الدلتا الجديدة من أعمال تتعلق بالبنية التحتية، وغير ذلك، وما تم ضخه من استثمارات ضخمة، وأن ذلك إنما يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المتكاملة، مؤكداً استمرار جهود الدولة المصرية لتوسعة الرقعة الزراعية، والسعى لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، تحقيقاً لمزيد من أوجه الأمن الغذائي، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما يوفره مشروع الدلتا الجديدة من مساحات زراعية يزيد عن المساحة الزراعية المتوافرة في 4 محافظات زراعية، وهو ما يؤكد مجدداً الحرص على زيادة الرقعة الزراعية، قائلا :"في مشروع واحد نضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة بمصر"، لافتا إلى أهمية ودور هذا المشروع في توفير المزيد من فرص العمل للشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن متابعة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورية لهذا المشروع، أسهمت في إنجازه في وقت قياسي، مؤكداً على رؤية فخامته الحكيمة في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، وغيره من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة، وهو ما يعكس مختلف الجهود لبناء دولة حديثة متطورة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس حول دور مؤسسات القطاع الخاص المحوري في مشروع الدلتا الجديدة، مجددا التأكيد على دعم مختلف جهود تعزيز وتعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمزيد من المشاركة والمساهمة لهذا القطاع المهم، تحقيقا للعديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى التكليفات الصادرة من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأكيده أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يُجسد سعى الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، مؤكداً في هذا السياق استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى ما تضمنته الأنشطة الرئاسية أيضا من فعاليات خلال هذا الأسبوع، وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء اتصال هاتفى مع / على فالح الزيدي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه، والتأكيد على تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي من أجل تعزيز ودعم الروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، والسعى لدفع أوجه التعاون والعلاقات في مختلف المجالات والقطاعات إلى مجال أرحب، تحقيقاً لتطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، منوها إلى جهود التنسيق المشتركة الجارية بين الجانبين للإعداد لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، للتباحث حول العديد من الموضوعات وملفات العمل محل الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم وتعزيز أطر التعاون في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي قام بها خلال هذا الأسبوع، ومن ذلك الجولة التفقدية لمتابعة أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من مناطق محافظة القاهرة، مؤكداً في هذا الصدد استمرار جهود الدولة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، لاستعادة جمال ورونق تلك المناطق التي كانت شاهدة على العديد من العصور والحقب التاريخية، وتزخر بالعديد من المقومات التراثية والحضارية. 

