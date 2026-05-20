رئيس التحرير
طه جبريل
ندوة موسعة لتطوير الحوكمة والمراجعة الداخلية بقنا

يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، الندوة التوعوية لأعضاء ومديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى المديريات الخدمية بالمحافظة.

استهدفت الندوة، بحث آليات المتابعة الدورية لأداء مختلف الإدارات، واستعراض سبل تطوير نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بمختلف القطاعات، بحضور مديرى وأعضاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وشدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على أهمية ارتكاز برامج عمل إدارات المراجعة على الإعداد المكتبي الجيد، دراسة المشكلات المزمنة التي تعوق سير العمل، ووضع الإجراءات التصحيحية المناسبة، موجهاً بتكثيف المرور الميداني، واعتماد نماذج منظمة لتقارير المتابعة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، خاصة وأن المتابعة المستمرة هي العنصر الحاسم لتحقيق الحوكمة الرشيدة.

ووجه محافظ قنا، مسؤولي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بنقل الخبرات فيما بينهم والتعاون وتعزيز روح الفريق الواحد بين إدارات الحوكمة والإدارات التنفيذية، مع ضرورة إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لكل إدارة لسرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أهمية التفاعل السريع والشفاف مع شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية كاملة، بما يضمن تحقيق العدالة الإدارية.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق عامر، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، أن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة تمثل شريكاً أساسياً للهيئة في حل مشكلات المواطنين، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم لتلك الإدارات وتزويدها بالفرق الفنية المتخصصة لتعزيز قدراتها على أداء مهامها بكفاءة واحترافية، وإلى أن مسؤولي الجهات المعنية بالحوكمة يجب عليهم مراعاة الدقة في التعامل مع الشكوى، وفحصها  والدقة في رفع التقارير وابراز الاجراءات التي تم اتخاذها بكل شفافية .

 تأتي هذه الندوة، في إطار التعاون المثمر بين محافظة قنا وهيئة الرقابة الإدارية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفظ الموارد العامة.

