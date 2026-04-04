بورسعيد تبدأ في جمع الكلاب الضالة من جميع الأحياء لتسليمها للشيلتر الجديد | صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تجميع الكلاب الضالة من عدد من المناطق بكافة أحياء المحافظة وبورفؤاد ، و نقلها إلى الشيلتر الجديد بمنطقة القابوطي الجديد في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن التعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة،

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين، وفي الوقت ذاته يراعي البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات، وفقًا لأحدث الأساليب المعتمدة.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن إنشاء الشيلتر الجديد بالقابوطي يمثل خطوة هامة نحو تطبيق منظومة متطورة للتعامل مع الحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن الشيلتر مجهز لاستقبال أعداد كبيرة من الكلاب، مع توفير الرعاية البيطرية اللازمة والتطعيمات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بشكل دوري بكافة الأحياء، مع التنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والأجهزة التنفيذية، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق بيئة آمنة وصحية داخل المحافظة.

كما أشار إلى أهمية التوعية المجتمعية بدور هذه الجهود، مؤكدًا أن الدولة تتبنى نهجًا حضاريًا في التعامل مع الحيوانات، يوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان.