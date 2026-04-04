محافظ بورسعيد يقر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قرارًا بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غد ولمدة شهر كامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.

ضوابط تنفيذية لضمان استمرار الخدمات بكفاءة دون تعطيل مصالح المواطنين

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن القرار يطبق على الإدارات ذات الطبيعة المكتبية بديوان عام المحافظة ، والأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، وكذلك الوظائف التي لا تتطلب تعاملًا مباشرًا مع المواطنين، أو التي يمكن إنجازها إلكترونيًا أو عن بُعد.

وأكد المحافظ، أن القرار لا يسري على الوظائف التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، أو الأعمال الميدانية بكافة صورها، وكذلك الجهات والوحدات المشرفة على تنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، على التزام كافة الجهات باستمرار تقديم الخدمات الجماهيرية دون أي تعطيل، مع تحديد العدد اللازم من العاملين للتواجد الفعلي وفق احتياجات العمل، بما يضمن انتظام سير العمل بكفاءة.

كما تضمن القرار التزام العاملين بنظام العمل عن بُعد بتنفيذ المهام المكلفين بها خلال يوم العمل، والتواجد والمتابعة عبر وسائل الاتصال المعتمدة، وإتاحة وسائل التواصل مع المدير المباشر، وسرعة الاستجابة لأي تكليفات أو استدعاءات فورية، مع اعتبار عدم الالتزام مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

ووجه المحافظ، بمتابعة تطبيق القرار من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتي تتولى إعداد تقارير أسبوعية لرصد مدى الالتزام، وتحديد المعوقات، ورفعها للعرض على السيد المحافظ لاتخاذ ما يلزم.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن أي إخلال بنظام العمل عن بُعد، أو تعطيل لمصالح المواطنين، أو التقاعس عن أداء المهام الوظيفية، سيقابل بإجراءات قانونية، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، على أن يقتصر تطبيق نظام العمل عن بُعد على يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل.