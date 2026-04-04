لاعتدائه على "معلم".. محافظ بورسعيد يعتمد قرار فصل طالب لمدة عام دراسي

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على قرار فصل طالب بالصف الثاني الثانوي لمدة عام دراسي كامل، وذلك على خلفية واقعة اعتدائه على أحد المعلمين داخل مدرسته والتابعة لإدارة الزهور التعليمية

فصل طالب لمدة عام دراسي كامل

جاء القرار عقب مذكرة رسمية مقدمة من مديرية التربية والتعليم، تضمنت تفاصيل الواقعة التي أسفرت عن إصابة المعلم، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما استند القرار إلى ما انتهت إليه لجنة الحماية المدرسية بالإدارة التعليمية، والتي اعتبرت الواقعة مخالفة جسيمة للوائح الانضباط المدرسي، تستوجب توقيع أقصى العقوبات المقررة.

وأكد محافظ بورسعيد أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المعلم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القيم التربوية.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.