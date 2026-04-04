رسائل طمأنة للمواطنين| محافظ بورسعيد يؤكد: لا تهاون في الحقوق.. وسرعة إنهاء الشكاوى أولوية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع عدد من المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة بجميع قطاعاتها تعمل لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته في أسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين بشأن هدم أحد الكافتيريات دون سابق إنذار، مع الإشارة إلى تقديم شكاوى على مدار عامين دون البت فيها.

حلول عاجلة وتدخلات مباشرة.. محافظ بورسعيد يوجه بحسم ملفات التصالح والاستثمار والخدمات

ووجه المحافظ بتحقيق عاجل لفحص الواقعة ومراجعة الإجراءات التي تمت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بشكوى إحدى المواطنات بقرية النورس حول تعثر استكمال إجراءات التصالح منذ عام 2019، وجه المحافظ بسرعة فحص الملف والتيسير في إنهاء الإجراءات، والتأكيد على الالتزام بالقواعد دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما استمع المحافظ لطلب أحد المواطنين بشأن استكمال البناء على قطعة أرض سبق ترخيصها، في ظل ظروف معيشية صعبة، حيث وجه بدراسة الملف بشكل عاجل وفحص الترخيص السابق، واتخاذ ما يلزم قانونًا للسماح بالبناء حال استيفاء الاشتراطات، مراعاة للبعد الاجتماعي.

وفي استجابة فورية لشكوى سكان إحدى العمارات بمساكن المروة بشأن خطورة السلم واحتمالية سقوطه، أصدر المحافظ تعليماته بترميم السلم في إطار تطوير المنطقة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ بإعادة فحص شكوى إحدى السيدات الأرامل بتعاونيات الزهور بشأن تعثر إجراءات التصالح على وحدتها السكنية رغم سداد الرسوم، مع بيان أسباب الرفض السابقة وتيسير الإجراءات وفقًا للقانون، مع مراعاة ظروفها الاجتماعية.

وفي قطاع الصحة، كلف المحافظ الجهات الصحية المختصة بدراسة طلب إحدى العاملات لنقلها من مستشفى المصح البحري الصدر إلى مركز الأسنان، واتخاذ القرار المناسب بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف الإنسانية.

وفي إطار دعم الاستثمار، وجه المحافظ بعقد لقاء مع أحد المستثمرين الراغبين في إقامة مشروع صناعي غذائي بالمنطقة الصناعية، مع دراسة الطلب والفائدة التي تعود على المحافظة من إنشاء المشروع الصناعي.

كما وجه بفحص شكوى التعدي على أحد المصانع بالرسوة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضمان حماية الاستثمارات وإعادة تشغيل المصنع.

ووجه المحافظ أيضا بمراجعة موقف شكوى أحد المستثمرين بشأن تشغيل ميزان بسكول داخل ميناء بورسعيد، وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المختصة للوصول إلى حل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص طلب إحدى المتقدمات للعمل كمدرسة دراسات اجتماعية، وإدراجها ضمن قاعدة البيانات، كما وجه مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لأحد خريجي نظم المعلومات.

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بسرعة بحث حالة سيدة تعول أسرة وتعاني من إعاقة، وتوفير دعم مناسب لها يساعدها على تحسين مستوى معيشتها، كما كلف مديرية العمل بتوفير فرصة عمل مناسبه في القطاع الخاص.

كما وجه المحافظ بسرعة إعادة فحص حالة مواطن تم إيقاف معاشه رغم معاناته من إعاقات متعددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف المعاش حال استحقاقه، مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، في ختام اللقاء، أن المحافظة مستمرة في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، مشددًا على أن خدمة المواطن والتعامل الفوري مع شكواه يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين.

جاء ذلك بحضور رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من رؤساء الأحياء، ورئيس مدينة بورفؤاد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج ثابت للتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن المواطن يمثل محور اهتمام الدولة.

ووجه القيادات التنفيذية بسرعة دراسة جميع الموضوعات المطروحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإيجاد حلول مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء جميع البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.