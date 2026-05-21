تطوير ترام الرمل.. مشروع حضاري جديد لنقل مستدام بالإسكندرية

مشروع تطوير ترام الرمل، هو أحد المشاريع القومية، التي تستهدف إعادة إحياء هذا المرفق العريق بصورة أكثر أمانًا وكفاءة، وبما يتوافق مع الطابع المعماري والتراثي لمدينة الإسكندرية، والمشروع لا يستهدف إلغاء الترام أو طمس هويته التاريخية، بل على العكس تماماً حيث يهدف توفير وسيلة نقل حديثة متطورة في إطار من الحفاظ على الهوية العريقة للترام.

هدف المشروع



ويستهدف مشروع تطوير ترام الرمل تقديم وسيلة نقل جماعي حديثة وسريعة وآمنة، مع تقليل زمن الرحلة بطول الخط من نحو 60 دقيقة إلى نحو 33 دقيقة، وتقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق، ورفع الطاقة الاستيعابية من نحو 4700 راكب/ساعة/اتجاه إلى 13800 راكب/ساعة/اتجاه، وهو ما يجعله خياراً مثاليا للتنقل بطول محور الإسكندرية التاريخي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة أو وسائل النقل الأخرى، بما يساهم في انسياب الحركة، وتقليل معدلات التلوث.

تفاصيل المشروع



ويمتد مشروع تطوير ترام الرمل بطول 13.2 كم من محطة فيكتوريا إلى محطة الرمل، ويشمل 24 محطة، بواقع 11 محطة سطحية و12 محطة علوية ومحطة واحدة ضمن الجزء النفقي، إلى جانب تشغيل 30 وحدة ترام حديثة، بما يساهم في تحسين تجربة التنقل اليومية للمواطنين، وتقليل الاختناقات المرورية عند التقاطعات الرئيسية باستخدام أنظمة وإشارات حديثة.



بالإضافة إلى ذلك يرتبط الترام بشبكة النقل الأوسع في الأسكندرية حيث يتبادل نقل الركاب في محطتي فيكتوريا وسيدي جابربمشروع مترو الأسكندرية بالإضافة إلى التبادل مع ترام المدينة في محطة الرمل مما يسهل حركة تنقل المواطنين بين وسائل النقل المختلفة.



وقد تم إعداد المشروع وفق دراسات فنية ومرورية وبيئية واجتماعية متكاملة، مع مراعاة البعد المجتمعي والهوية البصرية والتراثية لمدينة الإسكندرية، مؤكدة أن التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام سيظل جزءًا أساسيًا من مراحل تنفيذ المشروع، من خلال إتاحة المعلومات الدقيقة والرد على التساؤلات، بما يضمن بناء الثقة وتوضيح الفوائد المباشرة للمشروع على المدى المتوسط والطويل.