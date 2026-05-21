ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورشق منزل بالحجارة في المنصورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام جيرانها بالتعدى عليها بالسب ورشق منزلها بالحجارة بمدينة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (الشاكية ، وكريمتها) ، وطرف ثان: (4 أشخاص "لأحدهم ملعومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاما على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب ورشق منزلها بالحجارة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



