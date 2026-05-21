العامة للخدمات البيطرية: الذبح بالمجان داخل المجازر طوال أيام عيد الأضحى

أكد الحسيني محمد عوض المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تؤكد أن الذبح داخل المجازر مجانا طوال فترة عيد الأضحى .

وقال الحسيني محمد عوض في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" وفرنا 497 مجزرا لتلقي الأضاحي طوال أيام العيد في مختلف أنحاء الجمهورية ".



وتابع الحسيني محمد عوض :" لدينا خط ساخن وهو 19561 نتلقى طلبات المواطنين للذبح داخل مجازر الوزارة ونقدم نصائح لكيفية اختيار الأضحية وأقرب مجزر للذبح فيه ".



وأكمل الحسيني محمد عوض :" الذبح في الشارع يحرم صاحب الأضحية من الكشف البيطري الظاهري على الذبيحة قبل ذبحها ".

ولفت الحسيني محمد عوض :" الذبح في المجازر يقي صاحب الأضحية من الاحتكاك المباشر مع الأضحية مما قد يجعله عرضة للأمراض".

