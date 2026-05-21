أزهري: يجوز للمسلم أن يضحي بالتقسيط

رد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال: «هل يصح أن يضحي الشخص بالتقسيط، أو من خلال الحصول على قرض من البنك لشراء أضحية؟».

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إن الشخص إذا كانت لديه القدرة على سداد هذا القرض فيجوز له ذلك، كما يمكنه شراء الأضحية من خلال جمعية أو عبر السلف من الأقارب.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن على الإنسان عدم تكليف نفسه أكثر من استطاعته، لأن الأضحية ليست فرضًا بل سنة.

ولفت إلى أن الشخص إذا حصل على قرض بفوائد من أجل الأضحية وهو غير قادر على السداد، فلا يصح ذلك، ولذلك على كل مسلم أن يختار ما هو الأنسب له.



