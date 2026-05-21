أوقاف الأقصر تخصص 65 ساحة وتعتمد 1603 مساجد لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن خطتها الشاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية ، والتي تضمنت تخصيص 65 ساحة واعتماد 1603 مسجدا على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأوضح الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المديرية اعتمدت 1603 مسجدا بالإضافة إلى 65 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام التام بموضوع الخطبة الموحدة الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي تحددها الوزارة، كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للتعامل الفوري مع أي أزمات حال حدوثها والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال التعقيم والنظافة بالمساجد مع تكليف السادة المفتشين بالمرور الدوري على المساجد لمتابعة أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة لكافة الأماكن المخصصة لشعائر العيد.