محافظ الأقصر يوجه بانتظام استلام الأقماح واستمرار عمل المطاحن والمخابز خلال عيد الأضحى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً مع كلاً من المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس قطاع مطاحن الأقصر، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومراجعة خطط العمل بالقطاع التمويني وضمان توافر السلع الاستراتيجية وتأمين حصص الدقيق والمخابز للمواطنين طوال فترة الإجازات.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على الأهمية القصوى للالتزام الكامل بالعمل واستمرار الإنتاج طوال فترة الإجازات وأيام عيد الأضحى المبارك، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين دون توقف.

كما أكد المحافظ على ضرورة انتظام أعمال استلام الأقماح البلدية من المزارعين دون تأثر بفترة الإجازات، مع الالتزام الكامل ببرنامج الطحن الخاص بالمخابز البلدية على مستوى المحافظة، لضمان ضخ كميات وفيرة من الخبز المدعم للمواطنين، على أن يتم الطحن والإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المقررة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع تكثيف الرقابة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن المحافظة تضع ملف الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية لضمان قضاء المواطنين إجازة العيد دون أي معوقات أو نقص في الخدمات تيسيراً عليهم.