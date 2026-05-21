غدا..قطع المياه عن بعض مناطق العجوزة لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال عاجلة لتحويل خط مياه شرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة المونوريل بمنطقة تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك في إطار استكمال الأعمال بالمشروع.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 22 / 5 / 2026 وحتى الساعة السادسة صباح السبت الموافق 23 / 5 / 2026، وذلك للانتهاء من أعمال اللحامات على خط المياه.

وتنوه محافظ الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي :

شارع إسراء المهندسين ومتفرعاته، شارع جدة، شارع جامعة الدول العربية، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبد العزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، كما وجه حي العجوزة بالمتابعة الميدانية المستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125.