ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم بالوراق قبل تهريبها للسوق السوداء في الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بحي الوراق قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع مديرية التموين، تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة للتصدي لأي محاولات للإتجار غير المشروع أو التلاعب بالسلع المدعمة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على السلع الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حقوق المواطنين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملة تمكنت من ضبط 220 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 11 طنًا مهربة، لافتًا إلى التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة بأحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.