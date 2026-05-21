محافظات

ضبط 6 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة

أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري، في إطار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والمجازر، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تكثيف الحملات على محال الجزارة والشوادر والأسواق، مع إحكام الرقابة على تداول اللحوم والدواجن حفاظًا على الصحة العامة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن جهود مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن ضبط نحو 6 أطنان من هياكل الدواجن ومصنعات ومقطعات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بمناطق كرداسة والطالبية والعجوزة والهرم والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور.
وشملت المضبوطات 3 أطنان من هياكل ورؤوس الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة، و2 طن من مصنعات ومقطعات اللحوم الفاسدة بمنطقة الهرم، إلى جانب ضبط 400 كجم من مصنعات اللحوم الفاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالطالبية، فضلًا عن ضبط 600 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء العجوزة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 17 محضرًا بالمخالفات المضبوطة ، لافتآ ان الإدارات البيطرية الخارجية كثفت حملاتها بالتعاون مع المراكز والمدن ، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة بمراكز أطفيح والبدرشين والصف ومنشأة القناطر، إلى جانب حي جنوب الجيزة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية.

