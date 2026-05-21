قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: غياب الجراج يضع وحدات مرخصة تحت ضغط التصالح والعداد الكودي

محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
حسن رضوان

استنكر محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ توجه الحكومة بشأن تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية وذلك من أجل اجبار المواطنين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك دون التفرقة بين المخالفات التي ارتكبها صاحب العقار وبين الشخص حسن النية الذي قام بشراء وحدة ولم يعلم بوجود اية مخالفات فيه .

وقال "جامع" في تصريحات له إنه تلقى مئات الشكاوى من المواطنين لديهم عدادات كودية ويتم محاسبتهم بالشريحة السابعة عند استهلاكهم للكهرباء دون التدرج في نظام الشرائح وذلك بالرغم من أن وحداتهم السكنية ليست مخالفة من الأساس ويوجد رخصة للعقار المقيمين فيه .

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن بعض تلك الحالات تقع وحداتهم السكنية بالمناطق الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد وتوجد رخصة للعقار ولكنهم فوجئوا حينما ذهبوا للاستفسار عن اسباب محاسبتهم وفقاً للشريحة السابعة بأن العقار لا يوجد فيه جراج وهو ما يعد مخالفة وعليه يجب أن يتوجهوا لاتمام اجراءات التصالح ودفع المبلغ المقرر للتصالح وإلا سيستمروا في المحاسبة بأعلى شريحة ، مؤكداً على أن هذا الأمر غير موجود في قانون التصالح على مخالفات البناء كما أنه غير قانوني وغير دستوري .


وشدد "جامع" على أنه من الظلم أن يتم المساواة بين  هؤلاء المواطنين اللذين لم يرتكبوا اية مخالفة ولم يشتروا وحدات سكنية بعقار ليس له رخصة بناء أو لم يشتروا في أدوار مخالفة زيادة عن عدد أدوار الرخصة وبين من قام بشراء وحدة غير مرخصة ومخالفة وهو يعلم ذلك جيداً ويعلم أنه سيتصالح على تلك الوحدة وقام بشرائها بسعر اقل من الوحدات الرسمية .


وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مجلس الوزراء بسرعة التدخل للتفرقة بين من قام بشراء وحدة سليمة وحسن النية وبين من قام بشراء وحدة غير مرخصة ويعلم ذلك جيداً ومنع أن يقع الظلم على أي مواطن خاصة أن هذا القرار قد تسبب في حالة استياء كبيرة بين المواطنين ويجب وضع وإنشاء آلية تظلم سريعة للفصل في شكاوى الفواتير والخصومات.

غياب الجراج التصالح العداد الكودي بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

أردوغان وكمال كليغدار أوغلو

زلزال سياسي في تركيا | أقوي منافس لأردوغان يعود لرئاسة "الشعب الجمهوري" بحكم قضائي

ارتفاع الطاقة و صعود الدولار

ضربة مزدوجة.. ارتفاع الطاقة وصعود الدولار يضغطان على العملات الناشئة

ترامب

ترامب يعتزم تخفيف قواعد استخدام مواد التبريد في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد