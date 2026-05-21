مقترح برلماني للحرمان من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الهابط

أعلنت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامها التقدم بمقترح لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن استحداث عقوبة جديدة تقضي بالحرمان من الظهور أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات متفاوتة، تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 3 سنوات، وذلك لمواجهة المحتوى الهابط وغير الأخلاقي المنتشر عبر بعض المنصات الإلكترونية.

وأكدت الأتربي، في تصريح اليوم ، أن المجتمع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة ظهور عدد من الشباب والفتيات يقدمون محتوى يتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري، ويعتمد على الإساءة للذوق العام والأخلاق بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية، مشيرة إلى أن الأمر وصل لدى البعض إلى استغلال أنفسهم بصورة غير مقبولة تتنافى مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ.

هوية المجتمع ويحمي النشء والشباب من التأثر بالسلوكيات السلبية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن التطور التكنولوجي والانفتاح الرقمي يجب أن يقابلهما إطار تشريعي حاسم يحافظ على هوية المجتمع ويحمي النشء والشباب من التأثر بالسلوكيات السلبية والمحتوى غير اللائق، مؤكدة أن الأسرة المصرية كانت وستظل الركيزة الأساسية للحفاظ على القيم والأخلاق.

وأوضحت الأتربي أن العقوبات الحالية في قانون جرائم الإنترنت تعتمد بشكل أساسي على الحبس والغرامة، وهو ما قد لا يحقق الردع الكافي لبعض صناع المحتوى المخالف.

وشددت على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، للتصدي للمحتوى المسيء الذي يهدد القيم المجتمعية، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأخلاق أو التربح من نشر محتوى يضر بالمجتمع